Москалькова подтвердила обмен военнослужащими между РФ и Киевом

Россия и Украина провели обмен военнослужащими, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Он состоялся по формуле 10 на 10. Также отмечается, что был проведен обмен российских гражданских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Украина провели два обмена пленными. Подробности не сообщались.