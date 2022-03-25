25 Марта 2022
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Татьяна Москалькова (2012) | Фото: zakonia.ru

Москалькова подтвердила обмен военнослужащими между РФ и Киевом

Россия и Украина провели обмен военнослужащими, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Он состоялся по формуле 10 на 10. Также отмечается, что был проведен обмен российских гражданских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Украина провели два обмена пленными. Подробности не сообщались.

Теги: Москалькова, военнослужащие, военная операция, Украина



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Ранее 23.03.2022 13:30 Мск МИД РФ: Россия и Украина провели два обмена пленными


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