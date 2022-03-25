"Россия" анонсировала полеты в Израиль и Египет из Сочи

Авиаперевозчик "Россия" будет выполнять полеты в Египет (Каир) и Израиль (Тель-Авив) из Сочи.

Как сообщает авиакомпания, рейсы запланированы с 7 апреля. Отмечается, что продажа билетов на эти направления будет открыта на сайте "Аэрофлота" в ближайшее время.

С апреля перевозчик будет летать из Сочи на российских лайнерах Superjet по семи международным направлениям. Это казахстанские Актау, Актюбинск и Алма-Ата, Бухара (Узбекистан), Анталья, Бодрум и Даламан (Турция).

Тем временем, пока "Уральские авиалинии" приостанавливают популярные направления, авиакомпания Red Wings продолжает пополнять список мест, куда могут отправиться жители Екатеринбурга.