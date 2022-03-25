Макрон и Байден: может возникнуть "беспрецедентный" продовольственный кризис

Из-за событий вокруг Украины в мире может возникнуть "беспрецедентный" кризис с продовольствием.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его заявление прозвучало на саммите стран G7. По словам главы государства, также ожидаются тяжелые гуманитарные ситуации в ряде стран и "огромные политические последствия" — указал Макрон, передает BFMTV.

Макрон назвал это "прямым следствием" специальной военной операции России на Украине, из-за которой посевная кампания оказалась под угрозой.

Чтобы избежать такого развития событий, французский лидер призвал к "немедленному прекращению огня", "отмене экспортных ограничений на продовольствие" и "обеспечению возможности посева".

В свою очередь президент США Джо Байден также выразил беспокойство относительно предстоящей нехватки продовольствия. По его словам, лидеры G7 обсудили вопросы, касающиеся увеличения производства пшеницы, чтобы этого избежать.

Напомним, на заседании Совета Безопасности ООН генсек Антонио Гутерриш заявил, что из-за антироссийских санкций и спецоперации на территории Украины мировой рынок продовольствия под ударом, а цены на продукты, топливо и удобрения стремительно растут, что грозит катастрофой. Он также не преминул покритиковать использование ископаемого топлива, от которого зависит мир.