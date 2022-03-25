Венедиктов обратится в полицию после угроз в его адрес

Экс-главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что неизвестные подбросили под его дверь свиную голову в парике.

Фотографии он разместил в своем Telegram-канале. Кроме того, на дверь его квартиры наклеили изображение герба Украины с антисемитской надписью на немецком языке.

"Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел? ", — написал Венедиктов.

По словам журналиста, он обратится в правоохранительные органы. Венедиктов отмечает, что свиную голову подбросил человек, одетый в форму службы доставки еды Delivery Club. В компании ему сообщили, что неизвестный был в устаревшей форме и с рюкзаком, который уже не выдается курьерам, а по адресу его прожииваения никаких заказов не зафиксировано.

Напомним, суд оштрафовал Алексея Венедиктова. "Суд оштрафовал меня на три тысячи рублей за преимущественное использования украинского языка в программе "Эха Москвы" "Що там у них" (нарушение лицензии, где языком вещания назван русский язык)", — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.