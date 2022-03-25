Байден: Украина будет сама решать вопрос о территориальных уступках России

Киев сам решит вопрос о том, стоит ли уступать по вопросу о контроле над территориями на переговорах с Россией.

Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе сообщил глава США Джо Байден. Выступление транслировал YouTube-канал Белого дома. При этом президент не верит, что Украине придется на это идти.

Россия в рамках переговоров требует от Киева признать независимость Донецкой и Луганской народных республик в границах областей, а также российский суверенитет над Крымом.

Напомним, российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе организации переговоров России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас переговоры продолжаются между двумя переговорными командами: российской и украинской.