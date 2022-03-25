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Общество Свердловская область
Виктор Горсков (2020) | Фото: Виктор Горсков

Ветеран ГУФСИН из Екатеринбурга подал в суд на ЦГКБ №1 после заражения коронавирусом

Ветеран ГУФСИН Виктор Горсков, екатеринбургский пенсионер, который считает, что в ЦГКБ №1 его могли заразить COVID-19, ВИЧ и гепатитом С, подал в суд на медучреждение.

По данным истца, вспышка коронавируса в отделении была зарегистрирована 20 апреля, а уже в ночь с 25 на 26 апреля с температурой до 38 градусов пенсионер был госпитализирован в хирургическое отделение ГБУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ им. П. Д. Бородина", куда отвозили и остальных зараженных. Тогда же глава региона Евгений Куйвашев опубликовал пост в своих соцсетях, где рассказал, что возможным источником стал врач больницы, который, в свою очередь, заразился от соседки. Однако, по словам адвоката Горскова Натальи Липаткиной, представитель ЦГКБ даже спустя полтора года после инцидента в зале суда не смогла подтвердить или опровергнуть это предположение.

"Я зачитала ей пост губернатора от 20 апреля 2020 года, в котором сделано предположение, что источником заражения мог являться врач больницы. Она сказала - мало ли, кто что пишет. Я пыталась подтвердить или опровергнуть информацию у первоисточника. Адвокат, естественно, ушла от ответа, сказала что на руках у нее нет заключения. Мной был зачитан пост в соцсетях не какого-то рядового журналиста или желтого издания, а пост губернатора Свердловской области - официальный пост с цитатой. Ведь если данный врач являлся сотрудником больницы, работал по трудовому договору и был источником, больница должна нести ответственность на основании п. 1 ст. 1068 Гражданского кодекса РФ. Мне же ответили размыто: не подтвердили, но и не отрицали. Представители больницы уходят от ответа, ссылаясь на начало эпидемии неизученного заболевания, на сложную ситуацию, появление большого числа зараженных, загруженность врачей и недостаточное оснащение лабораторий города реагентами для проведения исследований на НКВИ - это все понятно. Но при этом пациент, в силу пожилого возраста и наличия инвалидности, в настоящее время вынужден добывать доказательства причинно-следственной связи между нарушением санитарно-терапевтического режима в ГБУЗ СО "ЦГКБ № 1", - рассказала Накануне.RU представитель Горскова.

По ее словам, на ходатайство об истребовании материалов дела по ч. 2 ст. 6.3. КОАП в отношении ГБУЗ СО "Центральная городская клиническая больница № 1", представитель ЦГКБ №1 возразила, ссылаясь на то, что это якобы не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу. Таким образом, отмечает юрист, больница отрицает связь между вспышкой коронавируса в медучреждении и заражением ее подзащитного, который в этот же период находился в данной больнице

Удивили заявления представителя ЦГКБ и на втором заседании, когда стороне Горсковых, по их словам, сообщили, что глава семьи не мог заразиться в хирургическом отделении №3, так как очаг был выявлен в хирургическом отделении №2. При этом ответчик умолчал, что оба отделения находятся на одном этаже (отделение №2 расположено и на 3, и на 4 этажах) и соединяются коридором с одной столовой и перевязочной, где, как рассказал сам пенсионер, он неоднократно бывал.

Больница, по словам Горскова, настаивает, что он не мог заразиться в стенах учреждения, и заболел до поступления в больницу. Однако здесь в дело уже вступают документы, предоставленные самой ЦГКБ, в которых подвергается сомнению инкубационный период истца. Так, согласно воспоминаниям самого пенсионера, что, по его словам, подтверждают и документы, коронавирус у него был подтвержден 19 апреля 2020 года. В больницу он лег 4 апреля. При этом, при ознакомлении с ответом от ЦГКБ пенсионер выяснил, что после выявления COVID-19 ему прописали Триазавирин, который, согласно инструкции на официальном сайте препарата, необходимо принимать не позднее 2-го дня от начала болезни или проявления симптомов. В таком случае возникает вопрос, зачем медики прописали пациенту подобный препарат, если от момента его заражения, по их же утверждению, прошло от 14 дней и более? Интересно и то, что, по словам самого Горскова, он не помнит, что получал какое-либо лечение от коронавируса.

Липаткина сообщила, что подобных несостыковок в деле много, однако из-за медицинской тайны, на которую постоянно ссылаются представители ответчика, обнародовать их перед общественностью пока не представляется возможным.

Вчера в Октябрьском суде Екатеринбурга состоялось уже четвертое заседание. Первые три переносились до получения сторонами необходимых для приобщения к делу документов.

Третье привлеченное к делу лицо - Роспотребнадзор, до сих пор не явилось ни на одно из заседаний, хотя Горсковы и заявляли, что у них к ведомству есть ряд вопросов. Роспотребнадзор предоставил в суд акт эпидемиологического расследования (территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировских районах города Екатеринбурга), в котором были только нечетные страницы. Судья и прокурор постановили направить повторный запрос в ведомство.

Помимо это, уже второй раз корреспондента Накануне.RU решили не допускать до заседания по ходатайству представителей ЦГКБ №1, которые утверждают, что журналист не позволит высказываться им в полной мере, ссылаясь на медицинскую тайну, и будет оказывать давление на судью и процесс в целом. При этом ни истец, ни адвокат пенсионера, ни прокурор не возражали против нахождения СМИ в зале заседания, утверждая, что процесс является открытым. В итоге, "принимая во внимание мнения всех сторон", судья удалила журналиста из зала заседания, сославшись на неблагоприятные эпидемиологические условия. Отметим, что 10 марта глава Свердловской области Евгений Куйвашев снял в регионе все коронавирусные ограничения, кроме масочного режима. Для справки, корреспондент находился в зале суда в маске.

Нельзя не отметить и выборочность мер профилактики, так как судебный процесс с участием 8 человек (включая судью и секретаря) проходил в зале площадью около 10 кв.м., о соблюдении социальной дистанции в котором не может идти и речи.

Представители больницы отказываются общаться с журналистом даже после судебного заседания, в больницу направлен запрос комментария. Зато сторона истца на контакт идет очень активно. Виктор Горсков заявляет, что не собирается останавливаться на достигнутом и готов отстаивать свою правоту до конца.

"Когда представитель ЦГКБ №1 задает мне вопрос - "с какой целью я приглашаю на судебное заседание представителей СМИ", я отвечаю, что "страна должна знать своих "героев". Представитель больницы презрительно фыркнула: видимо ей мой ответ не понравился. Но, уважаемые медики первой городской больницы, на сегодняшний день мне нужно семь операций, но ни один врач не берется за меня, потому что я не выдержу наркоза. И поэтому мне сейчас все можно: я могу говорить все, что я думаю, ведь я медленно умираю. Если бы я не попал к вам, я бы счастливо прожил еще 10-15 лет. Но жизнь у меня закончилась и качества жизни нет. Поэтому я буду идти до победного, пока не наступит справедливость и не накажут всех, кто меня погубил", - заявил Горсков.

Четвертое судебное заседание завершилось отложением для ознакомления с документами. Следующее запланировано на 7 апреля.

Теги: Горсков, ветеран, коронавирус, суд, ЦГКБ№1, Екатеринбург, COVID-19



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