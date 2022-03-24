24 Марта 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Байден, выборы президента США 2020 (2020) | Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Байден подтвердил желание исключить Россию из G20

Президент США Джо Байден высказался за исключение России из Большой двадцатки, отметив, что решение остается за самой организацией. Он также выступил с предложением дать Украине возможность участвовать во встречах G20.

Помимо этого, в своем выступление американский глава заявил, что только Украина может принимать решение о территориальных уступках России, но отметил, что первой необязательно жертвовать своей землей для урегулирования конфликта. 

Напомним, что об изучении вопроса исключения РФ из "двадцатки" еще вчера заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Также сообщалось, что американские власти скоро обнародуют новые антироссийские санкции. По словам Салливана, речь идет, в том числе о "любых попыток помочь России обойти или ослабить санкции".

Теги: G20, Байден



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