24 Марта 2022
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Трубы для газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Оператор Северного потока — 2 подает на банкротство в Швейцарии

Nord Stream 2 AG подает на банкротство в Швейцарии. Об этом пишет газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на главу фирмы Маттиаса Варнига.

По его словам, компания оператор трубопровода "Северный поток — 2" в скором времени подаст соответствующее заявление.

Напомним, ранее власти Германии в качестве санкции за военную операцию России на Украине приостановили сертификацию газопровода "Северный поток-2". А 16 марта концерн "E.ON" объявил, что перестал покупать природный газ у российских компаний. По словам главы компании, "российский рынок не входит в число наших целевых регионов".

Британско-нидерландская Shell 28 февраля также объявила о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью" и прекратить участие в газопроводе "Северный поток — 2".

Теги: Северный поток — 2, банкротство, Швейцария, Nord Stream



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