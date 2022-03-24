24 Марта 2022
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мюнхен, демонстрация, G7 (2015) | Фото:tass.ru

Лидеры Большой семерки будут бороться против глобального продовольственного кризиса

Лидеры Большой семерки заявили, что будут делать все для того, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис. Помимо этого в G7 готовы поставлять продукты уязвимым странам и Украине, борясь с перебоями в поставках, сообщает Интерфакс.

"Мы по-прежнему полны решимости внимательно следить за ситуацией и делать все необходимое, чтобы предотвратить и среагировать на развивающийся глобальный кризис в сфере продовольственной безопасности. Мы будем последовательно использовать все инструменты и механизмы финансирования для обеспечения продовольственной безопасности", - заявили G7 по завершению саммита.

Напомним, на заседании Совета Безопасности ООН генсек Антонио Гутерриш заявил, что из-за антироссийских санкций и спецоперации на территории Украины мировой рынок продовольствия под ударом, а цены на продукты, топливо и удобрения стремительно растут, что грозит катастрофой. Он также не преминул покритиковать использование ископаемого топлива, от которого зависит мир.

 

Теги: G7, Большая семерка, продовольствие, кризис



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