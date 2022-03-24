Италия и Германия возмутились решением РФ перейти на рубли за поставки газа

Италия и Германия заявили о нарушении договоров Россией при решении расплачиваться за экспорт газа в рублях.

Так на саммите лидеров ЕС премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что если данная статья будет задействована Россией, контракты можно будет считать нарушенными.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что в контрактах речь шла только о евро и долларах.

"Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать. В большинстве случаев там указаны евро или доллар. Это исходные пункты, от которых должны отталкиваться", - заявил Шольц.

Он также отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние и на страны Запада касательно цен на энергоносители и продукты питания.

Напомним, власти России решили, что все ресурсы государство должно поставлять только за рубли. Сначала газ, а потом нефть, металлы, уран, сказал сегодня сенатор Андрей Клишас. Европейские страны начали наперебой говорить, что сбиты с толку этим решением. Подробнее об этом в материале экономиста Валентина Катасонова специально для Накануне.RU.