Италия и Германия возмутились решением РФ перейти на рубли за поставки газа

24 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль город Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России За рубежом
(2022) | Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

Италия и Германия возмутились решением РФ перейти на рубли за поставки газа

Италия и Германия заявили о нарушении договоров Россией при решении расплачиваться за экспорт газа в рублях.

Так на саммите лидеров ЕС премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что если данная статья будет задействована Россией, контракты можно будет считать нарушенными.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил, что в контрактах речь шла только о евро и долларах.

"Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать. В большинстве случаев там указаны евро или доллар. Это исходные пункты, от которых должны отталкиваться", - заявил Шольц.

Он также отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние и на страны Запада касательно цен на энергоносители и продукты питания.

Напомним, власти России решили, что все ресурсы государство должно поставлять только за рубли. Сначала газ, а потом нефть, металлы, уран, сказал сегодня сенатор Андрей Клишас. Европейские страны начали наперебой говорить, что сбиты с толку этим решением. Подробнее об этом в материале экономиста Валентина Катасонова специально для Накануне.RU.

Теги: Германия, Италия, рубли, газ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети