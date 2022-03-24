Рамзан Кадыров заявил об освобождении администрации Мариуполя

Рамзан Кадыров заявил об освобождении здания Мариуполя силовиками Чечни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек", - написал Кадыров.

Напомним, что по словам Кадырова, 22 марта военнослужащие Чечни зачистили завод "Азовсталь" и приступили непосредственно к штурму Мариуполя. Ранее он также заявил, что на Украину прибыл целый батальон добровольцев для борьбы против "националистов и шайтанов".