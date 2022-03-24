PostNord приостанавливает доставку почты в РФ и Белоруссию
Шведская компания PostNord приостанавливает на неопределенный срок доставку почтовых отправлений в РФ и Белоруссию, а также из этих стран. Об этом почтовая компания сообщила на своем сайте.
"С сегодняшнего дня, с 24 марта 2022 года, PostNord в Швеции не будет ни пересылать, ни принимать почтовые отправления в Россию и Белоруссию и из них", - сообщает пресс-служба.
Причиной, как и для многих других иностранных компаний, отказавшихся от сотрудничества с Россией, стали санкции, введенные ЕС против РФ и Белоруссии. Таким образом, ограничения будут сняты только после того, как будут отменены санкции, либо пока не будет разработана система проверки, что позволит возобновить почтовые потоки в Россию.