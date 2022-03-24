МИД Китая: США и НАТО не в том положении, чтобы судить о моральных принципах

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что САШ и НАТО не имеют права рассуждать о моральных принципах других стран, пока не принесут извинения за свои действия в отношении других государств. В качестве примера экс-посол назвала Югославию, удары по которой от НАТО пришлись на 24 марта 1999 года.

"Двадцать три года назад, 24 марта 1999 года, НАТО нанесла удары по бывшей Югославии, выпустив около 2,3 тысячи ракет, 14 тысяч снарядов, в том числе кассетных и содержащих обедненный уран. США и НАТО находятся не в том положении, чтобы судить о моральных принципах какой-либо страны, пока они не принесут извинения и компенсацию за ущерб и страдания, которые они принесли народам Югославии, Ирака, Сирии и Афганистана", - написала дипломат в своих соцсетях.

Она также напомнила о свыше 2 тыс. мирных жителях, погибших от действий НАТО в 1999 году, о тысячи пострадавших и более 200 тыс. граждан, оставшихся без крыши над головой. По словам Хуа Чуньин, удары по Югославии показали, что международного права нет.

Напомним, что сегодня МИД КНР также ответил на заявление Госдепа США о неуважении к принципу территориальной целостности других гоcударств. Хуа Чуньин напомнила о бомбежке китайского посольства в Белграде и заявила, что "НАТО до сих пор в кровном долгу перед Китаем".