Состоялась презентация проекта «Астрахань — город трудовой доблести»

Основная цель народного проекта — сохранение памяти о трудовом подвиге астраханцев в годы Великой Отечественной войне. Большая роль в проекте отводится архивным документам.

Во время Великой Отечественной войны была осуществлена полномасштабная работа по перестройке народного хозяйства. Все предприятия Астраханского округа помогали фронту. Ежедневно несколько тысяч человек трудились на постройке оборонительных рубежей. В городе развернулось более 80 госпиталей, где лечили раненых красноармейцев.

Каждый день и час речники, рискуя своей жизнью, поддерживали жизнь города. Авторы проекта ставят задачу - сохранить память о трудовом подвиге и передать её будущим поколениям.

Авторы уже работают с архивными документами, готовят статьи. Но лучшими свидетельствами по-прежнему остаются воспоминания живых участников тех событий. Если кто-то готов поделиться воспоминаниями, фотографиями, то рабочая группа, в том числе Государственный архив Астраханской области, готов к сотрудничеству, сообщает Агентство по делам архивов Астраханской области.