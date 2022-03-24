24 Марта 2022
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Уралкалий, логотип (2021) | Фото: ПАО &quot;Уралкалий&quot;

"Уралкалий" сообщает об осуществлении всех необходимых действий для осуществления запланированных на 24 марта 2022 года платежей по синдицированным предэкспортным кредитам

«Уралкалий» информирует о том, что . Все денежные средства, необходимые для обеспечения предстоящего платежа 24 марта 2022 года, доступны Кредитному Агенту CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK (далее — «агент») для проведения платежа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий", несмотря на все принятые компанией меры, платеж от «Уралкалия» в пользу CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, согласно информации, полученной от Агента, принят не будет, и, как следствие, платеж в адрес кредиторов со стороны агента не будет исполнен.

По мнению компании, агент исходит из того, что существует ситуация неопределенности, возникшая вследствие включения Дмитрия Мазепина в санкционные списки ЕС от 09 марта 2022 года и Великобритании от 15 марта 2022 года. «Уралкалий» считает, что отсутствуют какие-либо основания для отказа в проведении платежа в адрес кредиторов, поскольку Дмитрий Мазепин перестал являться контролирующим лицом Компании в результате продажи 10 марта 2022 года контрольного пакета (52% из ранее принадлежавших 100%) в ООО «Базовая химическая компания «Уралхим», которое имеет право косвенно распоряжаться 100% голосующих акций «Уралкалия». Кроме того, Дмитрий Мазепин больше не занимает должности в органах управления АО «ОХК «Уралхим», непосредственного акционера «Уралкалия», и не контролирует Компанию.

С учетом этого, «Уралкалий» считает, что не является объектом санкций, эта позиция подтверждена заключением международной юридической фирмы, которое было предоставлено Агенту и кредиторам.

Компания подчеркивает, что последовательное исполнение обязательств перед кредиторами является одним из ее важнейших приоритетов и она делает всё возможное в текущих условиях, чтобы обеспечить стабильное обслуживание своего долга.

Теги: уралкалий, предэкспортный кредит, дмитрий мазепин



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