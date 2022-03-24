24 Марта 2022
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Общество Астраханская область
техника, паводок (2022) | Фото: пресс-служба администрации губернатора Астраханской области

Подготовка к безопасному прохождению весеннего сезона идет в Астраханской области

Специалисты подведомственных организаций и служб Камызякского района Астраханской области ремонтируют водооградительные валы, принимают участие в командно-штабных учениях по отработке действий в период половодья.

«На территории района создана оперативная группа по контролю прохождения паводка, основной задачей которого является мониторинг состояния гидротехнических сооружений», - пояснил заместитель главы администрации района по ЖКХ Александр Кострыкин.

В период весеннего половодья оперативная группа вместе с администрациями районных поселений ведёт мониторинг состояния паводковой обстановки, сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области. В рамках месячника пожарной безопасности с руководителями КФХ, сельхозпредприятий, владельцами земельных участков проводится работа по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. Жителям напоминают об обязанности защищать сельскохозяйственные угодья от зарастания сорняками, необходимости своевременно проводить сенокосы, а также о запрете выжигания сухой травы на землях сельхозназначения и землях запаса.

«В режиме подготовки к паводку создан резерв транспортной техники в составе 35 единиц. Мы должны быть готовыми к любому сценарию развития событий, чтобы оперативно реагировать на обращения граждан и заявки глав поселений», - подчеркнул глава Камызякской администрации Роман Попов.

Теги: половодье, водооградительные валы, мониторинг состояния паводковой обстановки



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