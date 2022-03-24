На освобожденных территориях Украины будут созданы военно-гражданские администрации - Царев

Экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил, что принято решение создавать на освобожденных территориях Украины военно-гражданские администрации.

"Решение наконец принято. Значит, порядок на освобожденных территориях будет. Включаемся в работу", - написал Царев в своем телеграм-канале.

Вчера он сообщил, что прибыл в Москву, чтобы поучаствовать в совещаниях, посвященных украинскому вопросу. Он отметил, что создание военно-гражданских администраций крайне необходимо, потому что на освобожденных территориях сохраняются украинские власти, которые занимают антироссийскую позицию, а зачастую и ведут подрывную деятельность.

Также остро стоит проблема законодательства, ведь, согласно действующему украинскому законодательству, Россия является агрессором и оккупантом. Кроме того, нужно решать вопрос со СМИ и сказать жителям, что дальше будет с Украиной. Все это требует безотлагательного решения, считает политик.