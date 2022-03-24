24 Марта 2022
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СБУ, застенки, арест, хунта (2015) | Фото: kontrmaidan.ru/

СБУ похитила дочь мэра Купянска, который не развязал вооруженное сопротивление

У мэра Купянска (Харьковская область) Геннадия Мацегоры, сохранившего город от разрушений и жертв и пошедшего для этого на контакт с российскими военными, СБУ похитила дочь и угрожает убить ее. Об этом он заявил в своем видеообращении к Владимиру Зеленскому, главе СБУ, Минобороны и омбудсмену.

Последние 20 дней она находилась в Ивано-Франковской области. Три дня назад ее задержали работники областного управления СБУ. Было обращение в полицию, представителю омбудсмена, и вскоре его заверили, что к концу дня она будет отпущена. Но этого не произошло.

"Сейчас нам поступают угрозы о расправе над моей дочерью. Владимир Александрович, если вы считаете, что я, как мэр города, совершил должностное преступление и один, без оружия не противостоял вооруженной армии - судите меня. Если вам нужна моя жизнь, возьмите ее. Но помогите спасти дочь. Если с ней что-нибудь случится, я в этом буду винить вас", - заявил мэр Купянска.

Город перешел под контроль ВС РФ в первые дни спецоперации. Сообщалось, что мэр принял решение не подвергать жителей опасности и не развязывать вооруженное сопротивление. За это украинские власти завели на него уголовное дело, обвинив в госизмене.

Теги: СБУ, похищение, Украина



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