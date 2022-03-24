Россия начала выплачивать по 10 тыс. рублей украинским бюджетникам на территориях под контролем ВС РФ

Врио МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что на территориях Украины, находящихся под контролем ВС РФ, начались единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. пенсионерам и работникам бюджетной сферы.

"Вчера уже начал работу первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС России принимают от граждан документы и производят выплаты. Приняты первые заявления. Людей информируют через СМИ, а далее они передают информацию родственникам, соседям. Хочу отметить, что работа только начинается, но поставленная нам задача будет выполнена в полном объеме", - рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Отметим, что ранее такие выплаты российскими властями не анонсировались. По 10 тыс. руб. выплачивалось беженцам, прибывающим на территорию РФ. Также не сообщается, как граждане Украины будут тратить эти деньги, если на указанных территориях в ходу остается гривна.