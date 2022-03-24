Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать канал главы Крыма

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу главы Крыма Сергея Аксенова. Также ведомство требует объяснить причины блокировки аккаунта госчиновника.

"Ранее стало известно, что администрация видеохостинга ограничила доступ к официальному каналу политика. Видеохостинг YouTube стал инструментом избирательной цензуры, направленной против российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей. Подобные действия YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Самому Аксенову, как выяснилось, "плевать".

"Youtube заблокировал мой канал. Честно говоря, плевать. Тем более, что американская платформа не выполняет российские законы. Просто еще раз показали, чего стоят их заклинания о "свободе слова". Но мы это и так знаем. Империя лжи", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.