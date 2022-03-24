24 Марта 2022
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Общество В России
Учитель математики С.Ф. Рубанов во время урока в школе, 1 сентября 1979 года (2019) | Фото: Ч. Мезин/ТАСС

"Мы молитвы не произносили, но были патриотами": парламентарии раскритиковали Мединского

Идея об утренних молитвах в школах во славу России, высказанная помощником президента РФ Владимиром Мединским, не всем пришлась по вкусу.

"Это уже даже не ХХ, а ХIХ век, и, судя по динамике, далеко не нижний предел… Подобные предложения в многоконфессиональной стране с многолетним атеистическим опытом еще и опасны. Такая некомпетентность чиновников не должна прощаться", - пишет в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

В Госдуме также считают, что молитва не является залогом появления у детей патриотических чувств.

"Не нужна эта крайность. Это излишне. Я вот как считаю: всё лучшее, что было в советской школе, надо восстановить, а мы разрушили. Советская школа была одной из лучших в мире. Мы молитвы не произносили, но были патриотами своей страны. Учителя в школе нас так воспитывали с первого класса. Надо учителей готовить, чтобы они отдавались на все сто и воспитывали преданных людей. Обучая — воспитывай, воспитывая — обучай, это всё взаимосвязано", - цитирует издание "Подъем" первого зампреда комитета ГД по просвещению, доктора педагогических наук Михаила Берулаву.  

"Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся", - заявил Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

"Я предложил бы обратиться в министерство просвещения России как рекомендацию нашей комиссии аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня. Пожалуйста, в силу тех полномочий, которые у вас есть, попробуйте это реализовать. Мы подпишем протокол и направим министру просвещения", - добавил бывший министр культуры.

Теги: владимир мединский, критика, молитвы



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