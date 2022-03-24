МИД КНР: российские данные о биолабораториях требуют серьёзных разъяснений со стороны США

Власти Китая ответили на обвинения в распространении фейков об американских биолабораториях. Накануне в Госдепе США заявили, что Пекин некритично распространяет информацию по этой проблеме, полученную из Москвы.

"Мы видели, что международное сообщество с большим энтузиазмом обсуждает биологическую лабораторию США в Украине, и было поднято много вопросов. Однако мы с сожалением отмечаем, что в ответах США есть много увёрток, и у всех сторон есть все основания сомневаться в этом. Американская сторона не может просто использовать молчание и обвинения в “фейках”, чтобы уклониться от ответа. Является это ложной информацией или нет, требует серьезных разъяснений со стороны США", - заявил в ответ пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбиинь.

По его словам, Вашингтон должен ответить на ряд вопросов. Какова цель исследований США в украинской биологической лаборатории? Занимаются ли США опасными исследованиями, запрещенными в США, как на Украине и на других зарубежных лабораториях?

"Лучший способ для США доказать свою невиновность - это открыть свои двери и принять испытание международного сообщества", - подчеркнул китайский дипломат. Он также призвал Соединённые Штаты прекратить чинить препятствия созданию механизма проверки Конвенции о биологическом оружии.

Напомним, парламентское расследование по американским биолабораториям на Украине инициировали Госдума и Совет Федерации РФ.