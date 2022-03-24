Мэру Омска понравилось, как Екатеринбург чистят от снега

Мэр Омска Сергей Шелест в рамках своего рабочего визита в Екатеринбург оценил уборку дорог и улиц уральской столицы.

Градоначальник признался, что ему понравилось то, как в целом убирается город.

"Екатеринбург содержится в чистоте, нет снежных заносов. Понятно, что зимний сезон заканчивается, и основные работы близятся к завершению", - отметил Шелест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, коммунальные службы прилагают все усилия, чтобы очистить магистрали и пешеходные зоны мегаполиса от снега с наледью и встретить весну во всеоружии. По данным комитета благоустройства мэрии, только за прошедшие сутки на полигоны было отправлено более 4 тысяч тонн снега. Для обработки магистралей и пешеходных зон уральской столицы израсходовано свыше 27 тонн противогололедных материалов и фракционного песка.

Кроме этого, с дорог и улиц города вывезено 40 тонн грязи и мусора. На уборке мегаполиса в минувшие сутки трудилось 474 дорожных рабочих и 302 единицы специальной техники. Продолжается подготовка к переходу на весенний режим работы. Как только позволят погодные условия, дорожники приступят к выполнению поставленной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым задачи по ремонту улично-дорожного полотна.