24 Марта 2022
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Общество Свердловская область Омская область
снег, сугроб, уборка снега (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэру Омска понравилось, как Екатеринбург чистят от снега

Мэр Омска Сергей Шелест в рамках своего рабочего визита в Екатеринбург оценил уборку дорог и улиц уральской столицы.
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Градоначальник признался, что ему понравилось то, как в целом убирается город.

"Екатеринбург содержится в чистоте, нет снежных заносов. Понятно, что зимний сезон заканчивается, и основные работы близятся к завершению", - отметил Шелест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, коммунальные службы прилагают все усилия, чтобы очистить магистрали и пешеходные зоны мегаполиса от снега с наледью и встретить весну во всеоружии. По данным комитета благоустройства мэрии, только за прошедшие сутки на полигоны было отправлено более 4 тысяч тонн снега. Для обработки магистралей и пешеходных зон уральской столицы израсходовано свыше 27 тонн противогололедных материалов и фракционного песка.

Кроме этого, с дорог и улиц города вывезено 40 тонн грязи и мусора. На уборке мегаполиса в минувшие сутки трудилось 474 дорожных рабочих и 302 единицы специальной техники. Продолжается подготовка к переходу на весенний режим работы. Как только позволят погодные условия, дорожники приступят к выполнению поставленной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым задачи по ремонту улично-дорожного полотна.

Теги: Омск, уборка, снег, мэр, Екатеринбург



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