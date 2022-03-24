Корюшка погибла в петербургских водоемах после сброса грязного снега

Всю зиму коммунальщики Смольного сбрасывали грязный снег в петербургские реки и каналы. Администрация губернатора Александра Беглова так и не решила проблему, из-за чего в водоёмах погибла рыба.

23 марта в Telegram-канале «Площадь Восстания» появились фотографии всплывшей кверху брюхом корюшки.

Мёртвую рыбу заметили на поверхности Охты в районе Свердловской набережной. Корюшка могла отравиться содержащимися в снегу реагентами и другими химикатами. Благодаря предупреждениям экологов власти об этом знали, но не остановили дворников.

При этом 22 марта пресс-служба Смольного поздравила жителей с Всемирным днём водных ресурсов. Чиновники назвали город Северной Венецией, видимо, ссылаясь на количество мусора в итальянских каналах.