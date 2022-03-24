Уже 500 человек обратились в ДОМ.РФ за ипотекой под 12%, хотя пока еще можно взять под 7%

Уже более 500 россиян выразили желание взять льготную ипотеку под 12%, анонсированную накануне президентом России Владимиром Путиным. Это при том, что пока еще можно воспользоваться данной программой на прежних условиях – со ставкой в 7%.

"Банк ДОМ.PФ уже активно принимает заявки на оформление "Льготной ипотеки с господдержкой" по новым условиям, которые вчера озвучил президент. На данный момент поступило более 500 обращений! Первые сделки (по кредитам с повышенными лимитами) мы проведем после вступления в силу постановления правительства РФ, то есть с 1 апреля 2022 года. Кстати, до этой даты можно подать заявки на текущих условиях — с лимитом кредита для всех регионов до 3 млн рублей по ставке от 5,55%", - говорится в сообщении ДОМ.РФ.