"Пятерочка" и "Магнит" синхронно не поставляли в магазины сахар, - ФАС

ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении "Пятерочки" и "Магнита" в Воронеже.

Сотрудники ведомства, а также прокуратуры проверили склады торговых сетей и обнаружили значительные запасы сахара. Отмечается, что компании синхронно не поставляли в магазины товар, поддерживая панику среди покупателей.

За участие в картельном сговоре предусмотрены оборотные штрафы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила о проверке цепочки поставки сахара в розничные магазины.

В последние недели в сети появились сообщения о пустых полках, а также драках за сахар в супермаркетах. Некоторые производители начали переходить на цены, номинированные в долларах.