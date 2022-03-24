В Челябинске на магазин завели дело из-за звуковой рекламы

В Челябинске УФАС возбудило дело из-за уличной звуковой рекламе магазина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Реклама распространялась посредством рупорного громкоговорителя около торгового комплекса. Посетителям предлагали воспользоваться значительными скидками на одежду в связи с закрытием магазина, который работал в комплексе всего несколько часов.

Жители города рассказали, что подобная реклама распространялась и в других районах Челябинска, где аналогичный магазин также был открыт непродолжительное время.