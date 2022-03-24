Махонин поручил срочно купить технику для тушения пожаров

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на сегодняшнем заседании правительства поручил министру природных ресурсов Дмитрию Белановичу приобрести технику для тушения пожаров, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что технику нужно купить, несмотря на конъюнктуру цены. Махонин поручил как можно скорее начать искать поставщиков и производить закупку, если потребуется - сделать это у единственного поставщика.

Всего в этом году будет закуплено 23 единицы спецтехники. Финансирование лесоохраны в 2022 году составляет 273,6 млн рублей.