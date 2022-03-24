Минобороны: Фонд сына Байдена участвовал в финансировании биолабораторий США на Украине

К финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca под руководством Хантера Байдена, сына президента США, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство также показало схему, по которой Соединенные Штаты осуществляют контроль над биолабораториями на Украине.

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиардов долларов.

При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, добавил генерал. Эта компания, наряду с Black and Veach, "является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру", добавил Кириллов.

Ранее Госдума инициировала начало парламентского расследования о деятельности американских биологических лабораторий на Украине.

7 марта начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов заявил, что российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. По его словам, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания Black and Veatch.

В Минобороны РФ заявили, что США реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в течение многих лет.