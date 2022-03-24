Минобороны: Фонд сына Байдена участвовал в финансировании биолабораторий США на Украине

24 Марта 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ взяли под контроль город Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Украина
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/cnn

Минобороны: Фонд сына Байдена участвовал в финансировании биолабораторий США на Украине

К финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca под руководством Хантера Байдена, сына президента США, сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство также показало схему, по которой Соединенные Штаты осуществляют контроль над биолабораториями на Украине.

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиардов долларов.

При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, добавил генерал. Эта компания, наряду с Black and Veach, "является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру", добавил Кириллов.

Ранее Госдума инициировала начало парламентского расследования о деятельности американских биологических лабораторий на Украине.

7 марта начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Игорь Кириллов заявил, что российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. По его словам, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания Black and Veatch.

В Минобороны РФ заявили, что США реализовывали на Украине секретный проект по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей в течение многих лет.

Теги: биолаборатории, украина, сын байдена



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети