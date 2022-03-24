Суд оставил под арестом уральца, обвиняемого в поджоге военкомата

Свердловский областной суд оставил под арестом Алексея Рожкова, обвиняемого в поджоге военкомата.

Напомним, молодой человек обвиняется в том, что в ночь на 11 марта этого года пытался поджечь входную группу военного комиссариата в Березовском. Он был задержан, после чего городской суд заключил предполагаемого пиромана под стражу до 11 мая.

Однако адвокат Рожкова подал апелляцию на это решение. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и выслушав мнения сторон, областной суд оставил без изменений постановление Березовского городского суда. Таким образом, уралец останется под арестом.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Нижнем Тагиле было передано в суд уголовное дело жителя города, обвиняемого в угрозе убийством. Жертвой чуть не стала его бывшая жена, которую он хотел сжечь на глазах у детей.