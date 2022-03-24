Мединский призвал ввести в российских школах утренние молитвы по примеру США

Помощник президента России Владимир Мединский призвал ввести в российских школах утренние молитвы во славу страны и ее символов. Примером для подражания здесь он видит США.

"Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся", - заявил Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

"Я предложил бы обратиться в министерство просвещения России как рекомендацию нашей комиссии аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня. Пожалуйста, в силу тех полномочий, которые у вас есть, попробуйте это реализовать. Мы подпишем протокол и направим министру просвещения", - добавил бывший министр культуры.