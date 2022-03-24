24 Марта 2022
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Алексей Мордашов на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

"Северсталь" просрочила выплату по евробондам, это может означать технический дефолт

Российская металлургическая компания "Северсталь" может объявить первый в стране технический дефолт из-за санкций. По данным РИА Новости, компания просрочила выплату купонного дохода по евробонда из-за того, что платеж был заморожен американским Citibank.

Ранее о вероятности подобных проблем у российских компаний, находящихся под санкциями (либо под санкциями их владельцы, в данном случае – миллиардер Алексей Мордашов), сообщила газета Wall Street Journal. "Сталелитейный гигант "Северсталь" задолжал выплату купонов по долларовым облигациям 16 марта с льготным периодом в пять рабочих дней, который истекает 23 марта", - писало издание.

Теги: северсталь, дефолт, просрочка, выплаты



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