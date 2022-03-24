Болгария, Молдавия и Сербия согласились платить за российский газ в рублях

Болгария заявила, что будет оплачивать поставки российского газа в рублях, передает ТАСС. Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг, сказал министр энергетики страны Александр Николов. Но, по его словам, в стране есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях.

"Молдовагаз" с 1 мая сможет расплачиваться за российский газ только в рублях или евро, проблем возникнуть не должно, сообщил глава компании Вадим Чебан. Он пояснил, что такой пункт есть в договоре.

Глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич, слова которого приводит РИА Новости, также не видит сложностей в том, чтобы оплачивать поставки российского газа в рублях. Он признал, что в первое время ожидает трудностей с выполнением обязательств из-за технических трудностей, однако назвал требование России обоснованным.

Между тем, глава польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский заявил, что не видит возможности рассчитываться за российский газ в рублях.

"Это не так, что контрагент может по своему желанию менять способ регулирования оплаты. Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны", - высказался представитель Польши в ходе пресс-конференции. По словам Маевского, ямальский контракт, деталей которого она раскрывать не стал, предусматривает способ регулирования цены.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на решение России перевести оплату за поставки газа в рубли. В ФРГ заявили, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции и подогреет дискуссии о бойкоте энергоносителей из РФ.

Мнение о том, что оплата поставок российского газа в рублях является способом обойти санкции выразил также экономический советник премьер-министра Италии Франческо Джавацци.

OMV собирается платить за газ России в соответствии с действующим контрактом в евро. Об этом сообщил в среду глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.