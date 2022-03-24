Санкции в отношении Олега Тинькова не отразятся на банке – Тинькофф-банк

В Тинькофф-банке не считают, что британские санкции в отношении основателя и совладельца кредитной организации Олега Тинькова отразятся на его детище.

"Подтверждаем, что господин Тиньков включен в санкционный список Великобритании. Санкции затрагивают господина Тинькова как частное лицо. Господин Тиньков давно не является контролирующим акционером группы Тинькофф или банка Тинькофф, не является лицом, принимающим решения или оказывающим существенное влияние на компании группы. Данные санкции не оказывают влияния на деятельность группы Тинькофф и Тинькофф-банка", - цитирует РБК представителя банка.