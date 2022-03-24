Инспекция труда отреагировала на уход брендов пермского Nestle

Трудовая инспекция Прикамья направила предупреждение пермскому филиалу "Нестле Россия" о недопустимости нарушения трудовых прав работников в связи с приостановкой производства, сообщает РБК Пермь.

В инспекции сообщают, что обращения от работников организаций, в которых учредителем либо бенефициаром выступают зарубежные лица, в адрес инспекции не поступали.

"Нестле Россия" филиал в г. Перми направлен запрос с целью уточнения ситуации о занятости работников. По результатам рассмотрения представленной информации Гострудинспекцией будут приняты необходимые меры инспекторского реагирования", - говорится в сообщении.

Сотрудники пермской кондитерской фабрики "Камская", которая принадлежит швейцарской компании Nestle, продолжат получать заработную плату, несмотря на уход из России брендов KitKat и Nesquik.