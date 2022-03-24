"По всем соскучился": Рашкин внезапно ворвался в соцсети

Неожиданное появление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в его Telegram-канале состоялось сегодня. Там была опубликована фотография парламентария и такая подпись: "Всех приветствую! Я наконец-то могу пользоваться телефоном и соцсетями без ограничений. По всем соскучился, теперь снова на связи!".

Примечательно, что накануне Мосгорсуд "рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, обвиняемого в незаконной охоте". "Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

А запрет определенных действий в отношении Рашкина, напомним, вклчает в себя запрет выходить в ночное время за пределы жилого помещения без письменного разрешения следователя, общаться с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми и подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернета, а также посещать любые охотничьи угодья.

Ранее Госдума дала Генпрокуратуре свое согласие на передачу дела Рашкина в суд. Ему вменяется ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). По версии следствия (и самого депутата тоже) осенью прошлого года он убил лося в Саратовской области. Следствие считает, что депутат действовал умышленно и был в курсе, что не имеет права охотиться. Рашкин утверждает, что не знал об отсутствии лицензии, а также говорит, что принял лося за кабана.