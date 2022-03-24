"Хотим дать детям импульс": легендарные футболисты провели мастер-класс в Екатеринбурге

Сегодня, 24 марта, в манеже "Урал" в Екатеринбурге прошел "Урок футбола", организованный Российским футбольным союзом при поддержке Трубной металлургической компании. Более 300 детей из школ-участников проекта "Футбол в школе" приняли участие в мастер-классах от легенд сборной России.

В столицу Урала пожаловали бронзовый призер Евро-2008, обладатель Кубка УЕФА Андрей Аршавин, восьмикратный чемпион России в составе московского "Спартака" Андрей Тихонов, легендарный голкипер Александр Филимонов, известный голеадор Руслан Пименов и звезда женского футбола Елена Терехова. Все они провели тренировку с детьми, а потом сыграли против юных футболистов.

Перед началом мероприятия выступил Андрей Тихонов.

"Хотим дать детям хорошего настроения и импульс к развитию футбола. Это здоровье, хорошее настроение и удовольствие, и у кого-то может появиться стремление и желание стать большим футболистом. Мы уже были в Ярославле, в Казани, в Питере. Все начинается с формы. Дети получают удовольствие, когда у них появляется форма – новая, красивая, а также хорошие мячи и возможность тренироваться. Я помню, когда мы сами начинали, то бегали непонятно в чем, у нас и кед не было. Сейчас возможностей гораздо больше. Детей нужно поднимать, потому что мы-то сами есть, надеюсь, и будем. А сейчас мы можем что-то подсказать и своим примером показать", - заявил экс-игрок сборной России.

Стоит отметить, что лучшие школы-участники проекта получат комплекты футбольных мячей, инвентаря и ворот. Тихонов заверил, что все будет распределено по справедливости.

После этого начались тренировки. Александр Филимонов учил юных футболистов, как правильно голкипер должен фиксировать летящий в ворота мяч. Руслан Пименов показывал технику обводки. Аршавин с Тихоновым учили правильно принимать пас. Дети не стеснялись обводить своих звездных партнеров, некоторые даже умудрились пару раз прокинуть мяч им "в домик".

После того, как все упражнения были отработаны, пришло время футбола. Легенды сборной России объединились в команду, которой противостояли детские коллективы, по очереди выходившие на площадку. Стоит отметить, что знаменитые гости и не думали поддаваться: так, Филимонов вытащил несколько мячей после опасных ударов, а Аршавин включал свой волшебный дриблинг. Было заметно, что Андрей Сергеевич в полном порядке: он забил несколько шикарных голов, в том числе отправив мяч в ворота со своей половины поля.

Елена Терехова играла вместе с мужчинами и показала отличную технику и серьезный настрой. Когда Аршавин слишком увлекался сольными проходами, она напоминала ему об этом: "Андрей, я же была открыта!". В итоге девушка несколько раз помогла отличиться своим партнерам.

После игры прошла автограф-сессия, все желающие получили карточки с фотографиями своих кумиров и их подписью. Было много и тех, кто хотел сделать совместное фото с легендами, а те старались не отказать никому. В завершение Руслан Пименов снял футболку, в которой провел матч, и подарил ее детям.

Последним с площадки ушел Андрей Тихонов. Корреспондентам Накануне.RU удалось пообщаться с прославленным игроком. Эксклюзивное интервью с ним читайте на сайте нашего издания в ближайшее время.