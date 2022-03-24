Мединский призвал бороться с фейками с помощью телепрограммы "Бесогон"

Помощник президента России Владимир Мединский призвал продвигать программу Никиты Михалкова "Бесогон" в соцсетях для борьбы с антироссийскими фейками.

По словам Мединского, на Западе сейчас "обрезают" все российские каналы "донесения правды до мира", сообщает РИА Новости. Он поддержал идею переводить "Бесогон" на иностранные языки.

"Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим", - обратился чиновник к режиссеру.

Напомним, в мае 2020 года "Россия 24" сняла с эфира несколько повторов выпуска "Бесогона", в котором освещались конспирологические версии происхождения коронавируса, были намеки на заговоры и возможность чипизации населения. После этого режиссер снял гневный видеоответ критикам, он вышел только на канале режиссера на YouTube. В марте 2021 года авторская передача Михалкова вернулась в эфир на телеканале.