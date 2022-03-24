24 Марта 2022
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Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

В ближайшее время Европу ждет транспортный коллапс - Завальный

В ближайшее время Европу ждет транспортный коллапс из-за дорожающих энергоресурсов, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ("Единая Россия"). "В условиях дефицита топлива они принимают шокирующие решения", - заявил Завальный журналистам, комментируя намерения западных стран отказаться от российских энергоносителей.

"Ни Катар, ни Америка не могут предоставить такое количество газа Европе, которое нужно для заполнения подземных газовых хранилищ. Сейчас им придется закачивать в хранилища очень дорогой газ для следующего осенне-зимнего сезона, причем платить за него надо будет в рублях, которые неизвестно где они возьмут", - говорит депутат.

Он, впрочем, не берется рассуждать о том, когда могут быть сняты санкции: "Мы санкции никаких не принимали, только они. И они уже начинают от них страдать. Чем больше людей будет страдать, тем более осторожными будут новые санкции".

Эксперт отмечает, что "лишнего газа в мире нет", а любые заявления о поставках из недавно обнаруженных месторождений слишком "упрощают ситуацию". Завальный обратил внимание на то, что если месторождение обнаружено сейчас, то до поставок дело дойдет только лет через семь-десять.

Парламентарий не видит проблем в уходе иностранных компаний из российских проектов: "Это их проблемы, не наши. Многие были вынуждены сделать это под давлением, при возможности они с удовольствием вернуться. Свято место пусто не бывает: мы будем приглашать другие компании, развивать собственные компетенции".

Также Завальный не считает критичным уровень зависимости топливно-энергетического комплекса России от иностранных технологий. "Сейчас этот уровень менее критичен, чем восемь лет назад. Тогда зависимость была 60% в нефтяной промышленности, например, то есть критической. Сейчас по нефти 40%, по электроэнергетике – 23%", - говорит депутат.

Теги: павел завальный, санкции, европа, цены, газ, нефть



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