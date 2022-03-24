24 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Пункт вакцинации против коронавируса в ТЦ Гринвич в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске закрывается пункт вакцинации в ТРК

В Магнитогорске 27 марта завершит работу пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплекса "Континент", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

После этого вакцину от коронавируса можно будет поставить в поликлиниках города и круглосуточном пункте в приемном покое хирургии городской больницы №1 имени Дробышева. Для вакцинации нужен паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, в Челябинской области снижается заболеваемость коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заразились 581 человек. Всего с начала пандемии – 314 тыс. 609 человек. За прошедшие сутки от коронавируса умерло 12 человек.

Теги: вакцинация, коронавирус, ТРК,



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