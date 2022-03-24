В Магнитогорске закрывается пункт вакцинации в ТРК

В Магнитогорске 27 марта завершит работу пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплекса "Континент", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

После этого вакцину от коронавируса можно будет поставить в поликлиниках города и круглосуточном пункте в приемном покое хирургии городской больницы №1 имени Дробышева. Для вакцинации нужен паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, в Челябинской области снижается заболеваемость коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заразились 581 человек. Всего с начала пандемии – 314 тыс. 609 человек. За прошедшие сутки от коронавируса умерло 12 человек.