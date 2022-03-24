Газ за рубли – только начало, это коснется и других ресурсов – Госдума

В Госдуме считают, что переход на расчет в рублях за газ с "недружественными странами" – "ожидаемое решение".

"Если мы не можем хранить валюту, приобретать, рассчитываться ею, почему тогда мы должны торговать в ней? Для нас эта валюта становится фантиками, - заявил журналистам глава комитета ГД по энергетике Павел Завальный ("Единая Россия"). - Газ – только начало, это коснется и других ресурсов. Хотят покупать – пусть рассчитываются или в твердой валюте, или в национальной валюте. Что касается дружественных стран, таких как Китай и Турция, мы уже давно им предлагаем перейти в расчеты в наших национальных валютах. Будут биткоины – будем в биткоины торговать".

Завальный добавил, что в целом по контрактам с европейскими странами ничего не изменится, ряд из них уже готов покупать топливо за рубли. "Для этого надо просто решить некоторые организационные вопросы, подписать дополнительные соглашения к контрактам. В наших обязательствах по контрактам ничего не меняется. Не будут оплачивать газ – газа просто не будет. Мы не готовы бесплатно работать, это безнравственно, нам надо оплачивать налоги и платить зарплаты", - полагает парламентарий.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин объявил, что "недружественные страны", которые ввели в отношении РФ санкции, теперь должны будут рассчитываться за поставки российского газа в рублях, а не в евро или другой валюте.