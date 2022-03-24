24 Марта 2022
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В Нижневартовске школе присвоят имя бойца, погибшего во время спецоперации на Украине

В Нижневартовске школе №15 присвоят имя сержанта Игоря Василенко, погибшего во время специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС. Ранее вартовчанин учился в этой школе.

Соответствующее обращение главы города Дмитрия Кощенко поступило в думу города и было поддержано на заседании комитета по социальным вопросам. Затем обращение от комитета думы направят в адрес Нижневартовского совета по топонимике.

Напомним, Игорь Василенко ушел на службу в армию в 2013 году, через два года подписал контракт. У него остались сын и жена.

Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семье погибшего.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он заявил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств сообщили, что ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги: школа №15, Игорь Василенко



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