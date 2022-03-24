24 Марта 2022
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газопровод, труба, россия (2017) | Фото: lipetskmedia.ru

Кулеба: Если европейцы будут оплачивать газ в рублях, то они будут виновны в смертях украинцев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если страны ЕС пойдут на оплату российского газа в рублях, то они тем самым будут помогать России и будут виновны в смертях украинцев. Об этом он написал в Twitter по-английски.
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Теги: Европа, Украина, газ, поставки, рубли



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