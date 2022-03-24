Кулеба: Если европейцы будут оплачивать газ в рублях, то они будут виновны в смертях украинцев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если страны ЕС пойдут на оплату российского газа в рублях, то они тем самым будут помогать России и будут виновны в смертях украинцев. Об этом он написал в Twitter по-английски.

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Он призвал страны ЕС не склониться перед "унизительными требованиями Путина" и в ущерб себе отказаться от российского газа.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немедленно прекратить покупать энергоресурсы у России невозможно, потому что это ударило бы по экономике Германии не меньше, чем по экономике России.

Глава Украинского института будущего и советник главы МВД Вадим Денисенко признал, что решение президента РФ - сильный ход. И при самом оптимальном варианте Европе удастся снизить поставки российского газа до 50% за три-четыре года.