24 Марта 2022
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Политика В России
Роман Абрамович (2018) | Фото: eg.ru

Песков подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной

Российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе организации переговоров России и Украины, подтвердили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас переговоры продолжаются "между двумя переговорными командами: российской и украинской", передает ТАСС.

По данным СМИ, Абрамович не попал под санкции США по просьбе Владимира Зеленского.

Санкции против Абрамовича были разработаны Министерством финансов США еще в начале марта. Но Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома приказал казначейству повременить.

В пресс-службе олигарха подтвердили, что он предложил помощь украинскому правительству в достижении мирного урегулирования. Люди, которые разговаривали с ним, говорят, что Абрамович тратит много времени на это. Так, в последние недели его частные самолеты совершали зигзагообразные рейсы между Россией, Турцией и Израилем.

Теги: песков, абрамович, украина



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