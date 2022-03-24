Песков подтвердил участие Абрамовича в переговорах с Украиной

Российский миллиардер Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе организации переговоров России и Украины, подтвердили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас переговоры продолжаются "между двумя переговорными командами: российской и украинской", передает ТАСС.

По данным СМИ, Абрамович не попал под санкции США по просьбе Владимира Зеленского.

Санкции против Абрамовича были разработаны Министерством финансов США еще в начале марта. Но Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома приказал казначейству повременить.

В пресс-службе олигарха подтвердили, что он предложил помощь украинскому правительству в достижении мирного урегулирования. Люди, которые разговаривали с ним, говорят, что Абрамович тратит много времени на это. Так, в последние недели его частные самолеты совершали зигзагообразные рейсы между Россией, Турцией и Израилем.