24 Марта 2022
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Коллаж, Украина, Владимир Зеленский (2022) | Фото: Накануне.RU

Зеленский просит НАТО дать хоть 1% танков Альянса

Владимир Зеленский снова обратился к НАТО с просьбой предоставить вооружение для борьбы против России.
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Сегодня проходит внеочередной саммит Альянса, посвященный российской спецоперации на Украине. Зеленский сказал на нем, что Россия многократно превосходит Украину по вооружению. И помощь НАТО ему необходима. Но он до сих пор не получил внятного ответа, хотя сегодня исполнился уже месяц с начала операции.

"Украина обращалась к вам за самолетами. У вас есть тысячи боевых самолетов! Но нам не дали ни одного. Мы обращались за танками. У вас есть не менее 20 тысяч танков! Украина просила один процент всех ваших танков! Отдать или продать. Но у нас нет ясного ответа", - посетовал Зеленский.

"Попрошайничество танков означает, что с текущим танковым парком ВСУ происходят нехорошие вещи", - пишет военный эксперт Борис Рожин.

Зеленский в своем выступлении отметил, что Украина благодарна за уже оказанную военную помощь, но ее мало. При этом он не обвинял страны НАТО в смертях украинских военных, как делал это ранее. Но упрекнул в том, что НАТО "может бояться действий России".

НАТО не собирается вмешиваться в события на Украине. Но некоторые страны Альянса хотят ввода войск на территории, где нет российских военных. С такой инициативой выступила Польша, хотя она может изменить свою позицию под давлением США. Некоторые эксперты полагают, что это связано с желанием Варшавы что-то "прихватить" себе от Украины.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, НАТО



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