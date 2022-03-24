Мэрию Челябинска обязали закрыть доступ к аварийному дому

Администрацию Челябинска через суд обязали закрыть доступ людей в аварийный многоквартирный дом по улице Потемкина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Фасад здания частично разрушен, стеклопакеты в оконных проемах повреждены, а доступ в дом для посторонних лиц не ограничен.

Прокуратура установила, что принятые администрацией города меры по патрулированию и охране здания недостаточны. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием обязать мэрию ограничить доступ людей в аварийный дом.