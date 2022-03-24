Песков - о реакции Путина на увольнение Чубайса: Ну, уволился и уволился

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, как Владимир Путин отреагировал на уход своего спецпредставителя по устойчивому развитию Анатолия Чубайса.

"Мне неизвестно. Ну, уволился и уволился", - сказал Песков.

Он также отметил, что не знает, в какой форме Чубайс передал заявление об увольнении. Представитель Кремля уточнил, что это не играет особой роли. По его словам, те, кто назначается указом президента, пишут заявление об увольнении на имя Путина.

Напомним, вчера Bloomberg сообщил, что специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс ушел с этого поста и покинул Россию. В Кремле подтвердили информацию, заявив, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Песков напомнил, что Чубайс не был непосредственно сотрудником Администрации президента, а работал на общественных началах, зарплату не получал.

"Я, честно говоря, не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем", - цитирует Пескова "Интерфакс".

По его словам, из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники, "это достаточно большой и живой механизм".

Сообщалось, что Чубайс с супругой Авдотьей Смирновой находятся в Турции. Ранее "Коммерсант" опубликовал фотографию бывшего главы "Роснано", предположительно, снимающего деньги в стамбульском банкомате.