Песков отреагировал на сообщения СМИ об "исчезновении" Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ об "исчезновении" министра обороны России Сергея Шойгу.

По словам представителя Кремля, сейчас не время для медийной активности главы Минобороны. "У министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция", - цитирует его "Интерфакс".

Также Песков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем у Шойгу.

Ранее СМИ отмечали, что российский министр обороны не появляется на публике уже вторую неделю, его не видели с 11 марта. Тогда Шойгу принимал участие в совещании президента с постоянными членами Совбеза РФ. Также журналисты заметили, что с этого дня не появлялся на публике глава генштаба Валерий Герасимов.