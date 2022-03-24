МВД поручило отменить плановые проверки бизнеса

МВД не будет проводить плановые проверки малого и среднего бизнеса, кроме тех, которые напрямую затрагивают вопросы безопасности.

Как сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства, все другие проверки должны быть согласованы с надзорными органами.

16 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что нужно ответить на внешнее давление максимальной свободой предпринимательства и поддержкой деловой инициативы. Президент попросил кабмин, силовые ведомства и надзорные органы продолжать снимать неоправданные административные и регуляторные барьеры.