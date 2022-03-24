24 Марта 2022
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алмаз Алроса (2019) | Фото:Алроса

Ирина Геращенко пытается вывезти из Москвы свои бриллианты - Кива

Лишенный недавно мандата депутат Рады Илья Кива заявил, что соратница Петра Порошенко экс-вице-спикер Рады Ирина Геращенко обратилась к нему через посредников за помощью, поскольку тот находится в Москве.
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"Она не может вывезти из России коллекцию эксклюзивных бриллиантов стоимостью более 4 млн долларов США", - написал Кива в своем телеграм-канале.

По его данным, Геращенко купила у российской компании два бриллианта через зарегистрированную в Британии фирму ее мужа SkyNet Global Vision Ltd. Один бриллиант весит 14 карат (3 г), другой - 25 (5 г).

"Как говорит Ирина Геращенко: все для армии, все для победы… )", - сыронизировал Кива.

Ранее он написал, что за последней месяц наличными было незаконно вывезено из страны 2,6 млрд евро "патриотическими" украинскими чиновниками, которые в соцсетях призывают умирать за Украину.

"Рассказывая через Аристовичей о мнимых победах, подбадривая и подталкивая простых украинцев на погибель, они бегут из страны, вывозя награбленные деньги", - написал Кива.

В феврале, за несколько дней до начала спецоперации России, украинские СМИ сообщали, что Порошенко срочно вывез за границу на инкассаторских автобусах олигарха Рината Ахметова всю свою наличность.

Теги: Украина, бриллианты



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